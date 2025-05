Undici patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti

Nel corso del ponte di San Vittore appena terminato i carabinieri del comando provinciale di Verbania hanno intensificato i controlli su tutto il territorio provinciale, concentrandosi sulla prevenzione dei reati in generale e, con particolare riguardo, all’attività di contrasto all’abuso di alcol e sostanze stupefacenti tra i conducenti di veicoli.

Il bilancio è di 8 persone denunciate a piede libero, 11 patenti ritirate e 10 persone segnalate alla locale Prefettura per guida in stato di ebrezza e uso personale di sostanze stupefacenti. Nel comune di Brovello Carpugnino durante i controlli alla circolazione stradale è stato fermato un conducente 30enne che rifiutatosi di sottoporsi al drug test è stato denunciato per guida sotto effetto di stupefacenti con il relativo ritiro della patente di guida. A Vogogna un automobilista è stato sorpreso alla guida della sua autovettura col tasso alcolemico pari a 1,21 gr/l ed è stato deferito all’AG per guida in stato di ebrezza col relativo ritiro della patente. In Valle Anzasca un altro automobilista è stato denunciato poiché, fermato alla guida della sua autovettura, si è rifiutato di sottoporsi al drug- test, anche per lui è scattato il ritiro della patente. Un motociclista è stato fermato nel comune di Verbania alla guida della sua motocicletta in stato di ebrezza, risultando infatti positivo al controllo alcolemico con un tasso pari a 0,69 gr/l, mentre un automobilista a Casale Corte Cerro è stato fermato alla guida della sua autovettura con un tasso alcolemico apri a 0,55 gr/l, per entrambi è scattata la segnalazione amministrativa alla Prefettura e il contestuale ritiro della patente.

Nel circondario di Domodossola i carabinieri hanno denunciato un automobilista poiché a seguito di controllo si è rifiutato di sottoporsi al drug-test, mentre un secondo automobilista è stato denunciato perché positivo all’uso di stupefacenti, per entrambi è scattato il ritiro della patente. Tre sono gli automobilisti sorpresi alla guida in stato di ebrezza, il primo nel comune di Malesco risultato avere un tasso alcolemico pari a 1,74 gr/l, il secondo fermato mentre conduceva la sua autovettura nel comune di Beura Cardezza, risultato positivo con un tasso di 0,98 gr/l ed il terzo controllato a Villadossola, risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 1,48 gr/l. Per tutti è scattata la denuncia penale ed il ritiro della patente di guida. Altri due soggetti, fermati rispettivamente a Domodossola e Villadossola sono risultati positivi con un tasso alcolemico di 0,80 gr/l e 0,75 gr/l e pertanto sono stati sanzionati amministrativamente con il contestuale ritiro della patente.

Infine, sei persone sottoposte a controllo sono stata segnalate amministrativamente alla locale Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti perché trovate in possesso di modica quantità di stupefacente per uso personale.