Lutto a Trontano per la scomparsa di Giuseppe 'Gippo' Conti

Cordoglio a Trontano per la morte, a soli 56 anni, di Giuseppe Conti, conosciuto da tutti come Gippo. Era una persona molto socievole, allegra, piena di interessi e voglia di vivere conosciuta a Trontano e in Ossola .

Sempre in prima fila nell'organizzazione di manifestazioni, in paese era stato un componente degli Aib, degli Alpini, collaborava con la Proloco di Trontano e fino all'ultimo ha fatto parte del gruppo Amici di Verigo. "Lo conoscevo dall'infanzia – dice Adriano Viscardi assessore del comune di Trontano – mancherà tanto, era sempre disponibile anche per i lavori manuali, per la sistemazione o il restauro delle strutture per le feste".

Era inoltre appassionato di fisarmonica e delle tradizioni locali, seguiva le varie uscite del gruppo Fisarmonicisti ossolani. “Era una persona semplice e di compagnia – dice il vicepresidente dell'associazione Fisarmonicisti ossolani Paolo Guglielmetti - sapeva divertirsi e far divertire gli altri accompagnando con la gestualità alcune canzoni in particolare Madonnina dai riccioli d'oro. Aveva frequentato per qualche tempo la scuola di fisarmonica”.

Era anche appassionato del gioco delle carte e alcuni anni fa aveva vinto il campionato italiano di scopa d'assi. Giuseppe Conti muratore di professione era malato da alcuni anni, lascia la moglie Loredana Borretti con le figlie Elisa e Anna, e le sorelle Aurelia ed Elda. I funerali si svolgeranno nella chiesa di Trontano mercoledì 14 maggio alle 10.30 mentre il Rosario sarà recitato domani 13 maggio alle 20.30 sempre nella chiesa parrocchiale di Trontano.