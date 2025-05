Viola il divieto e aggredisce l’ex compagno: arrestata una 40enne di Masera

Venerdì della scorsa i carabinieri della Stazione di Crevoladossola hanno arrestato una donna di 40 anni, di origini straniere e residente nel comune di Masera, già colpita dal divieto di avvicinamento alla persona offesa per maltrattamenti in famiglia, infatti nell’autunno scorso è stata destinataria della misura del divieto di avvicinamento in quanto si era resa responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti dell’allora compagno.

L’adozione della misura, già aggravata dal divieto di dimora nel comune di Masera, non ha persuaso la donna ad interrompere i suoi comportamenti. Infatti in più occasioni i carabinieri sono dovuti intervenire, su richiesta della vittima, perché la donna aveva violato le prescrizioni della misura cautelare in atto, venendo segnalata all’Autorità Giudiziaria. L’ultimo episodio, verificatosi circa 2 settimane fa, ha visto la donna protagonista dell’ennesima violazione della misura, quando dopo essersi recata a casa dell’ex compagno lo ha aggredito portando con se, anche senza utilizzarlo, un coltello. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno tratto in arresto la donna per la violazione del divieto di avvicinamento.

Quest’ultimo episodio ha portato il giudice delle indagidel Tribunale di Verbania a ritenere necessario l’aggravamento della misura in atto, sostituendola con la misura cautelare in carcere. I militari della Stazione Carabinieri di Crevoladossola, dopo avere individuato la donna al termine delle incombenze di rito, l’hanno accompagnata presso la casa circondariale di Vercelli.