Incidente stradale a Pallanzeno, questa mattina intorno alle 6: un'autovettura si è ribaltata lungo la provinciale. Il conducente è stato trasportato in ospedale per accertamenti, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Nel sinistro non sono stati coinvolti altri mezzi. Sul posto, oltre al personale sanitario anche i vigili del fuoco e i carabinieri.