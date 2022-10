Salvato dopo 12 ore di intervento l'escursionista bloccato in Valgrande FOTO

È durato tutto il giorno il salvataggio dell’escursionista colpito da un blocco renale questa mattina mentre si trovava al bivacco di “In La Piana”. I soccorritori lo hanno accompagnato a valle compiendo un lungo tragitto al buio e sotto la pioggia incessante, giungendo poco dopo le 21.30 in Val Loana.

“E' in questi casi, quando l'elicottero sanitario non può intervenire, che il continuo addestramento, la presenza di sanitari nelle nostre squadre e la sinergia con gli altri enti, fanno la differenza” dice Matteo Gasparini, responsabile della X delegazione Valdossola del soccorso alpino. Alla base operativa, allestita al Centro operativo misto di Santa Maria Maggiore, ha seguito tutte le operazioni, in presenza, anche il presidente del Parco Val Grande, Luigi Spadone.