Colpito da blocco renale, corsa contro il tempo per raggiungere un escursionista bloccato in Valgrande

E' corsa contro il tempo per raggiungere un escursionista con un sospetto blocco renale al bivacco In la Piana in Valgrande. A chiamare i soccorsi un compagno che ha camminato 3 ore per arrivare in una zona in cui prendeva il cellulare. Una squadra veloce del Soccorso Alpino con medico sta entrando nel Parco per prestare i primi soccorsi all'escursionista, mentre un successivo gruppo di soccorritori insieme ai militari del SAGF e ai Vigili del fuoco VVF si sta organizzando per il successivo trasporto con barella dell'infortunato.

Nel frattempo anche la pattuglia dei Carabinieri Forestali del Parco, si sta dirigendo In La Piana per dare supporto alle squadre, aprendo il bivacco dove sarà possibile riscaldarsi e mangiare un piatto caldo. Il meteo non permette all'eliambulanza dle 118 di attivarsi. Mentre è stato invece allertato l'elicottero della Rega svizzera che tenterà di raggiungere l'escursionista.