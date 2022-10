Si rinnova il direttivo di Arte in Atelier Vigezzo

L' associazione vigezzina con sede a Craveggia che da anni si occupa di portare avanti – con corsi di disegno dedicati a grandi e piccini – l'antica tradizione artistica della Valle dei Pittori. Federica Ramoni, già vicepresidente nei precedenti mandati, sarà alla guida dell'associazione di appassionati di arte.

Marino Bonzani prenderà il posto di Ramoni come vicepresidente, mentre sono stati rieletti rispettivamente come tesoriere e segretario, Martine Julien e William Cerrina. Oltre a Severino Garzi, già membro del gruppo, sono stati eletti i nuovi volontari che entreranno a far parte del direttivo come consiglieri: Fabio Cristofori, Gianluca Guffanti, Ezio Cerutti e Lucia Bona.

"Sono onorata della fiducia riposta in me da parte dei colleghi del direttivo. Cercherò di fare del mio meglio alla guida dell'associazione", commenta Federica Ramoni. "Il nostro obiettivo – prosegue – è quello di offrire sempre nuovi stimoli ai ragazzi che da anni partecipano ai nostri corsi e ai nuovi che si aggiungeranno per prendere parte alle nostre iniziative cercando sempre di rinnovarci nel segno dell'arte e della cultura. Siamo davvero soddisfatti del successo che hanno avuto i corsi che abbiamo organizzato durante l'estate in collaborazione con il Comune di Villette: bambini e genitori sono stati entusiasti e questo ci spinge ad andare avanti sempre con uno slancio nuovo». A breve prenderanno il via i corsi di disegno: «Martedì 18 ottobre – spiega Federica - avrà inizio il corso dedicato agli adulti (per un totale di otto lezioni serali dalle 20.30 alle 22.30), mentre venerdì 21 ottobre inizierà il corso rivolto ai bambini: otto lezioni dalle 16 alle 18".

Ma i volontari non si fermano e pensano già al nuovo programma primaverile: "La nostra idea - conclude - è quella di proporre, per la primavera, un corso di traforo rivolto a ragazzi e adulti. In tal senso ci piacerebbe avere un'idea dell'interesse a riguardo con una telefonata al 349.3261323 oppure contattandoci alla pagina Facebook dell'associazione “Arte in Atelier Vigezzo APS”".

Per le iscrizioni ai corsi e le informazioni per quel che concerne le attività è possibile contattare Martine Julien al numero 349.3261323.