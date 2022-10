Leggere con il corpo la Val Grande: al via laboratorio con Giorgina Cantalini

Sarà un percorso condiviso, tanto tra i partecipanti, quanto tra gli organizzatori: si inserisce infatti nelle attività che l'Associazione Casa della Resistenza e il Parco Val Grande hanno pensato per "riempire di contenuti" il Parco Letterario Nino Chiovini, oltre che nell'ambito dell'appendice FestivalPOST del Festival LetterAltura.

A condurre questo laboratorio di letture ad alta voce sarà l'attrice Giorgina Cantalini. Si tratta di un percorso innovativo che coniuga training fisico e grammatica del discorso, permettendo di acquisire o migliorare le proprie abilità nel leggere ad alta voce testi scritti e al tempo stesso lavorare sulla propria efficacia comunicativa. Il lavoro di condivisione si concentrerà su materiale narrativo che abbia rilevanza per il territorio del Parco Nazionale della Val Grande.

Giorgina Cantalini, attrice, docente e ccoordinatore della didattica extra-curriculare presso la Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi di Milano, in teatro e cinema ha lavorato tra gli altri con Fabrizio Costa, Gabriele Lavia, Giancarlo Nanni, Gianfranco De Bosio, Guglielmo Ferro, Angelo Longoni, Marco Lucchesi, Francesco Randazzo, e con gli attori Arnoldo Foà, Umberto Orsini, Franco Branciaroli, Manuela Kustermann, Antonio Catania. Insegna dal 1996, è uno dei pochi insegnanti di recitazione in Italia che di fatto conosce e pratica sia Metodo che Sistema. Attiva in Italia e all’estero, ha partecipato a numerosi progetti pedagogici e di ricerca didattica ed è specializzata nella lettura ad alta voce.

Il laboratorio è adatto a chiunque voglia fare un "viaggio nei meandri del linguaggio", vivere i testi (e gli autori) e apprezzare ancora di più la lettura di libri e copioni.

Il laboratorio può interessare insegnanti di scuola di ogni ordine e grado alla ricerca di didattiche innovative ed efficaci relative al miglioramento delle competenze linguistiche; studenti che riscontrano difficoltà nel leggere; stranieri che capiscono e leggono l’italiano sono i benvenuti. Il ciclo di tre appuntamenti in presenza, tutti dalle ore 10.30 alle 13, prenderà il via il prossimo 22 ottobre alla sede della Casa della Resistenza a Verbania Fondotoce, a seguire il 5 novembre, al Museo Partigiano di Ornavasso e il 19 novembre, nuovamente alla Casa della Resistenza. A questi si aggiungeranno due incontri online: martedì 25 ottobre e 8 novembre dalle ore 19 alle 21. Si prevede una restituzione pubblica sabato 19 novembre nell'ambito della giornata conclusiva del FestivalPOST di LetterAltura.

Durante il laboratorio verranno affrontate varie tematiche, dalla lettura all'impronta fino all'analisi del testo e ad aspetti grammaticali particolarmente rilevanti nella lettura ad alta voce (e talvolta non particolarmente familiari). La partecipazione è gratuita. È necessario iscriversi entro il 19 ottobre via mail scrivendo a biblioteca@casadellaresistenza.it – tel. 0323 586802, referente: Chiara Uberti.

Il laboratorio “Leggere con il corpo la Val Grande” è promosso dall'Associazione Casa della Resistenza e dal Parco Nazionale Val Grande, con la collaborazione dell’Associazione LetterAltura e del Museo Partigiano di Ornavasso, nell'ambito del progetto "Parco Letterario Nino Chiovini: promuovere la lettura tra natura e parola", sostenuto dalla Fondazione Cariplo, bando Per il libro e la lettura.