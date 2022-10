Re ha celebrato la Festa dei Bambini

Festa in forma ridotta, per il maltempo, ma non per questo meno sentita e partecipata. La seconda domenica di ottobre in Valle Vigezzo si celebra la Festa dei Bambini al Santuario di Re (organizzata in ricordo della guarigione dei bambini della Valle dalla difterite nel 1898, grazie alle preghiere e all’intercessione della Madonna del Sangue).

Quest’anno, a causa della pioggia battente, non è stata organizzata la tradizionale sfilata (con il corteo che dall’oratorio raggiunge la basilica, con i bambini che portano il Quadro con il Cuore d'Oro) ma la Santa Messa delle 11 ha visto ugualmente una grande partecipazione di bambini di tutta la valle e della vicina Svizzera.

“Da 124 anni questa festa mette nella tradizione, ovvero nel fatto che questo appuntamento viene tramandato di generazione in generazione. Siamo qui anche oggi per ripetere questo gesto di gratitudine alla Madonna” ha detto nella sua omelia il rettore del Santuario, padre Giancarlo Julita.

Al termine della funzione, sul sagrato della chiesa si è tenuto il consueto lancio dei palloncini da parte dei bambini intervenuti alla giornata di festa.