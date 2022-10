Serie C: Studio Immobiliare VCO Domo sconfitto all'esordio

Niente da fare nella prima partita di campionato di Serie C per i ragazzi dello Studio Immobiliare VCO Domo. Domenica 9 ottobre, in un Palaraccagni gremito, i neo-promossi domesi hanno affrontato il forte Lasalliano Torino. Il match è andato agli ospiti con il punteggio di 1 a 3 (25-20, 14-25, 20-25, 13-25), confermando così il pronostico. Oltre al gap tecnico sicuramente presente tra le due squadre, Torino poteva contare anche su un migliore stato di forma avendo partecipato alla Coppa Piemonte e avendo quindi sulle gambe più di un mese di partite, mentre Domodossola poteva contare solo sull’uscita della settimana precedente in un test amichevole.

Nonostante tutto però la partita a tratti è stata bella ed avvincente: Domo, sulle ali dell’entusiasmo, è partito benissimo nel primo set ed ha sorpreso gli ospiti che probabilmente non si aspettavano una squadra così preparata. I padroni di casa mettono la testa avanti fin dai primi punti e chiudono senza troppi affanni 25 a 20.

Nel secondo set però esce la qualità degli ospiti che alzano il ritmo di gioco, soprattutto grazie ad un gran lavoro difensivo. Domodossola sembra aver perso un po’ di energie e, intorno alla metà del parziale, Lasalliano mette la freccia chiudendo poi nettamente 14 a 25.

Nel terzo set le due squadre si affrontano nuovamente punto su punto. Lasalliano riesce a prendere un break di due lunghezze, ma Domo rimane attaccato e, per ben due volte, grazie a due ottime difese, avrebbe anche la possibilità di rimettere in parità il set, spinto anche dall’entusiasmo del pubblico. Le due occasioni sciupate però regalano agli ospiti la possibilità di allungare e Lasalliano riesce alla fine a chiudere 20 a 25.

Poco da dire invece sul quarto ed ultimo set dove un Domo un po’ spento non riesce mai ad entrare in partita e perde 13 a 25.

Con questa sconfitta lo Studio immobiliare VCO Domo inizia quindi il suo cammino in Serie C. Sarà un cammino lungo e complesso, ma i presupposti per far bene ci sono. Domodossola già dalla partita di domenica ha infatti dimostrato un netto miglioramento rispetto a sette giorni prima nell’amichevole contro Verbania ed Arona.

Sabato sera Domo sarà ospite di Chieri, in casa del Nuncas, squadra che sulla carta dovrebbe essere più abbordabile rispetto a Lasaliano.