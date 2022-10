Alla Musica di Oira nuovi corsi per imparare a suonare uno strumento

Un piccolo intermezzo musicale dimostrativo lunedì pomeriggio all’esterno della Scuola Primaria di Preglia. Lo hanno offerto a sorpresa ad alunni, insegnanti, genitori e nonni alcuni componenti della Musica di Oira per promuovere i corsi musicali dell'associazione.

“I corsi partono dalla propedeutica e si estendono agli strumenti a fiato ed alle percussioni, molti non ne sono a conoscenza. Un’opportunità all’interno del Comune della quale molti non sono a conoscenza. Un ottimo modo per scoprire la musica e imparare a suonare uno strumento sin da piccoli” spiega la presidente Antonella Rosa.

La Musica di Oira, diretta dal maestro Luca Magnani, ha sede a Oira, in via don Pellanda 2 e da 72 anni svolge la propria attività.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la presidente Antonella Rosa 3661713883 mail: musicadioira@yahoo.it