Giuliana Sgrena presenta ''Donne ingannate. Il velo come religione, identità e libertà''

Venerdì 21 ottobre, alle ore 17,30, allo spazio contemporaneo della Societò Operaia di Domodossola presentazione del libro 'Donne ingannate. Il velo come religione, identità e libertà' , scritto da Giuliana Sgrena e pubblicato da Il Saggiatore.

“In tempi in cui in Iran si assiste alle proteste delle donne che non vogliono portare il velo, e in Italia i tristi fatti di cronaca ci ricordano come anche qui da noi le donne possano morire soltanto perchè non vogliono seguire le rigide regole imposte loro dagli integralisti, un tema più attuale che mai verrà trattato con Giuliana Sgrena, il cui ultimo libro tratta proprio dell'imposizione del velo e degli altri strumenti messi in atto dai fondamentalisti islamici per limitare la libertà delle donne” sottolineano i promotori dell'incontro con la giornalista di origini ossolane.

L'evento, organizzato dalla Uaar VCO (Unione Atei Agnostici Razionalisti) e Laicitalia vedrà la partecipazione, oltre all'autrice del libro, di Arianna Parsi giornalista di Eco Risveglio, e di Luca Coppa rappresentante delle Associazioni organizzatrici.