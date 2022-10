Un settimo e nono posto per gli allievi del Pedale Ossolano impegnati nel trofeo ‘Caduti Besnatesi’, che si è corso a Besnate (Varese). La gara, vinta da Thomas Bolognesi (Fiumiciese Adriatica) ha visto il 7° posto per Manuel Pedretti e il 9° per Alessio Rossi, portacolori della società ossolana