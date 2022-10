Pd: “Superficialità e scarsa tempestività del sindaco Toscani sull'ordinanza di bollitura dell'acqua”

“In una precedente analoga occasione, avevamo stigmatizzato quanto accaduto auspicando una maggiore attenzione alle ricadute sulla popolazione di un guasto o malfunzionamento dell’acquedotto. Il problema si è riproposto in maniera più grave in quanto interessa l’intera rete idrica di Villadossola.

I fatti:

Giovedì 13 ottobre 2022, l’Asl Vco comunica all’Amministrazione Comunale di Villadossola che l’acqua, prelevata in alcuni campioni, non risulta potabile.

Non è dato sapere quando sono stati effettuati i prelievi di acqua, ma appare del tutto ragionevole che i campioni siano stati prelevati lunedì o martedì e analizzati mercoledì.

L’ordinanza:

Il Sindaco, Toscani, lunedì 17 ottobre 2022, emette un’Ordinanza in cui si esplicita la necessità di bollire l’acqua per scopi alimentari su tutto il territorio comunale.

Considerazioni:

Non serve commentare quanto accaduto: i fatti parlano da soli.

Non serve nemmeno stigmatizzare la gravità dell’atteggiamento mantenuto dall’Amministrazione Comunale infatti, solo dopo la sollecitazione derivante dal malcontento di alcuni cittadini che avevano letto la notizia sui giornali online, la stessa Amministrazione si è premurata di avvertire, con messaggio telefonico registrato, i villadossolesi che usufruiscono di questo servizio di allerta.

Lascia perplessi la superficialità e la scarsa tempestività che il Sindaco, responsabile dell’igiene e sanità pubblica, ha mantenuto in tale frangente. Quanto accaduto potrebbe avere conseguenze anche molto gravi per la popolazione e chi dovrà risponderne sarà chi ha lasciato colpevolmente trascorrere oltre quattro giorni prima di avvertire, con preoccupata sollecitudine, l’intera cittadinanza”.

Così in una nota stampa il Circolo del Partito Democratico di Villadossola.