Nessuna traccia di lavori sulla superstrada 33 del Sempione

Gli automobilisti continuano ad aspettare che Anas dia il via ai lavori sulla statale 33, strada ormai ‘blindata’ da oltre un anno da restrizioni limitazioni nel tratto tra Anzola e Ornavasso e tra Villadossola e Domodossola. Corsie ridotte un anno fa con pericolosi incanalamenti del traffico soprattutto prima della restrizione della superstrada al laghetto dei Sogni.

I lavori però non sono mai iniziati.

Anas sostiene che la causa sia l'aumento dei costi delle materie prime che ha ‘frenato’ i cantieri per la manutenzione di alcuni ponti sulla superstrada, cantieri previsti a Villadossola e tra Anzola e Ornavasso.

Intanto restano i pericoli causati da questi restringimenti, soprattutto allo svincolo di Villadossola, dove chi si immette sulla corsia nord ha scarsa visibilità in un tratto in cui i mezzi in arrivano da sud viaggiano ad alta velocità.

Anas sostiene che gli interventi di manutenzione sono necessari per la sicurezza ma il perdurare dei restringimenti penalizza la circolazione.

Gli interventi sui ponti vedrebbero la sostituzione dell’impalcato con una struttura mista in acciaio-calcestruzzo. I lavori, quando inizieranno, partiranno prima sulla carreggiata in direzione Nord e poi quella Sud. Il primo degli interventi riguarderà il ponte “Rio Blet” ed il ponte successivo all’altezza di Ornavasso. Completati questi interventi, toccherà al ponte al km 118,950 allo svincolo di Villadossola.

La progettazione c’è ed anche l’impresa incaricata dei lavori ma l’avvio dei lavori, previsto entro la primavera 2022, è slittato ulteriormente.