La sezione A della scuola Fernandez alla staffetta nazionale “Italia code to code”

La sezione A della Scuola dell'Infanzia Fernandez, gli “Scoiattoli”, è stata individuata dal Ministero dell’Istruzione per partecipare come una delle tappe della staffetta nazionale di coding “Italia code to code”. La maratona si svolge in occasione della Europe Code Week 2022 per la promozione dell’educazione digitale nell’ambito del PNRR.

Il tema da sviluppare attraverso il linguaggio della programmazione è “Racconta la bellezza e la storia del tuo territorio e della tua scuola“. Gli alunni della scuola infanzia Fernandez saranno in diretta nazionale giovedì 20 ottobre, dalle 15 alle 16, per far conoscere la nostra realtà attraverso il progetto “Alla ricerca della D... come Domodossola”.

Gli “Scoiattoli” riceveranno il testimone - una fiaccola colorata - da una scuola primaria del Lazio e, finita l’ora di codice, la doneranno virtualmente alla classe 4° primaria di una scuola di Reggio Emilia.

Per preparare la diretta, martedì, i bambini, dopo una passeggiata nella città, sono andati ad intervistare il sindaco Lucio Pizzi, accompagnati dalla dirigente Nicoletta Montecchi e da Simonetta Siega dell'Equipe Formativa Territoriale, per ispirare la progettazione e la realizzazione di attività didattiche digitali. La passeggiate e l'intervista sono utili agli alunni per creare ed arricchire i materiali nelle attività del codice.