Kiwanis, sulla collina dello sport un albero simbolo dei progetti benefici per i bambini

Un nuovo albero sulla Collina dello Sport di Villadossola in occasione del “One Day”, giornata mondiale dell'orgoglio kiwaniano. È l'iniziativa che organizza sabato alle 11 la sezione di Domodossola per raccogliere fondi a sostegno dei progetti per l'infanzia promossi dal club domese.

“Piantare un albero, oltre ad essere un gesto importante per l’ambiente ha una notevole connotazione simbolica: l’albero è un soggetto vivo, cresce ed ha bisogno di cure, così come i bambini che sono la mission del Kiwanis, ed ha radici solide che rappresentano i valori Kiwaniani” sottolineano dal club di Domodossola.