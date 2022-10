Oltre 150 partecipanti alla tappa domese del Campionato Italiano di Trial FOTO E VIDEO

Grande attesa a Domo per l'ultima tappa del Campionato Italiano di Trial che si disputerà domenica dalle 8 a Domo organizzata dal Domo Club Domo '70. Un'occasione per ricordare il fondatore del sodalizio scomparso poche settimane fa, Luigi Facchinetti. Sabato pomeriggio i 150 partecipanti hanno dato al via al week end con una sfilata da via Rosmini a piazza Mercato.

Una gara che vedrà la partecipazione di 11 regioni che si sfideranno in 10 zone alle pendici di Domobianca e nel percorso realizzato proprio al Collegio Rosmini.

Quattro i trofei in palio: quello della sezione vintage dedicata alle moto d'epoca, la Coppa delle Regioni Club per i Motoclub, la Coppa delle Regioni Giovani ed il Trofeo delle Regioni vero e proprio.