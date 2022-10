Trial, la Lombardia conquista il Trofeo delle Regioni 2022

L'edizione 2022 ha riaffermato il Trofeo delle Regioni Trial "Memorial Diego Bosis" tra gli eventi più attesi e di maggior successo delle due ruote trialistiche. A Domodossola è andato in scena il tradizionale appuntamento che richiama trialisti provenienti dalle varie Regioni d'Italia, rappresentando il miglior modo di concludere un 2022 di successo per la specialità.

Complessivamente oltre 140 partecipanti, in gara per difendere i colori di 57 distinte formazioni/rappresentative dei Comitati Regionali e dei Moto Club d'Italia, hanno preso parte ad un evento caratterizzato da imprescindibili prerogative sportive, coadiuvate dall'ottimo lavoro organizzativo del Moto Club Domo '70. In trionfo nella passata edizione, la Lombardia ha riconquistato la vittoria del Trofeo delle Regioni oltre che della Coppa delle Regioni e della Coppa delle Regioni Giovani, con la rappresentativa del Piemonte primatista nella Coppa delle Regioni Vintage ed il successo del Moto Club Lazzate nella gara riservata ai Club.

I VERDETTI DEL TROFEO DELLE REGIONI 2022

Al successo dello scorso anno "in casa" a Cortenova, la Lombardia ha fatto seguire una nuova affermazione nel Trofeo delle Regioni disputatosi a Domodossola. La compagine del Co.Re. Lombardia formata da Cristian Bassi, Mauro Donghi, Maurizio Pesenti e Gabriele Saleri ha avuto ragione della squadra del Friuli Venezia Giulia, classificatasi seconda con Giacomo Brunisso, Luca e Terry Craighero più Daniele Grion. A completare il podio i padroni di casa del Piemonte, terzi con Paolo Brandani, Gian Maria Julita, Alessandro Nucifora e Angelo Piu.

Nella Coppa delle Regioni che ha registrato l'adesione di 15 squadre formate da un massimo tre piloti ciascuna, la Lombardia ha messo a segno una perentoria doppietta: successo della squadra 1 (Christian Fomasi, Andrea Panteghini e Daniele Tosini) a precedere la 2 (Nicholas Belli, Davide Busi e Sergio Pesenti) con Umbria 1 (Daniele Pierella, Graziano Ronca e Alex Turrioni) a completare il podio.

La Coppa delle Regioni Giovani, riservata ai talenti abitualmente impegnati nell'Italiano MiniTrial, ha suggellato la gran giornata della Lombardia con l'1-2 delle sue due rappresentative. Primato della squadra 2 con David Magnolio, Edio Poncia ed Elia Turcati a precedere la #1 formata da Lorenzo Annovazzi, Fabio Mazzola e Gioele Romeo, lasciando il bronzo alla Liguria 2 con il trio Fugazzi, Maggio e Parodi.

Per quanto concerne la Coppa delle Regioni Vintage, Enzo Afri e Maurizio Vietti Violi del Piemonte si sono impossessati della vittoria in casa, lasciando l'argento alla Valle d'Aosta (Fabrizio Cheillon e Fabio Minuzzo) ed il bronzo all'Emilia Romagna (Alberto e Davide Diemmi).

La combattutissima Coppa delle Regioni Club con ben 22 formazioni partecipanti ha prodotto il successo del Moto Club Lazzate, in grado di ripetere il successo del 2021, in questa circostanza con la line-up formata da Andrea Buschi e Marco Andreoli. Secondo posto per l'A.M.C. Gentlemen's con il giovanissimo Alessandro Amè e Mauro Girello, terzo per il Moto Club organizzatore Domo '70 con la squadra #4 rappresentata da Alessandro Materni e Moreno Ramoni.