Concerto per due violini a Piedimulera

Concerto per due violini sabato 29 ottobre a Piedimulera. L'esibizione vedrà Davide Besana e Matteo Carigi esibirsi con brani di autori come Jean-Marie Leclair, Luigi Boccherini, Arcangelo Corelli, Johan Halvorsen e Bela Bartok. Il concerto, reso possibile grazie al contributo del Comune, si svolgerà alle 21 nella cornice della chiesa parrocchiale dei S.S Giorgio e Antonio.

Il programma del concerto:

Jean-Marie Leclair Sonata per 2 violini op.3 n 1 in sol maggiore e Sonata per 2 violini op.3 n 5 in mi minore - Luigi Boccherini Duo n°1, op. 5 per due violini - Arcangelo Corelli Follia (arrangiamento per 2 violini) - Johan Halvorsen Passacaglia - Bela Bartok Duo per 2 violini Sz. 98.

Davide Besana

Diplomatosi in violino al Conservatorio “G. Verdi” di Milano nella classe del M° Gabriele Baffero prosegue gli studi perfezionandosi privatamente con Corrado Romano a Ginevra e con Maja Jokanovic all’Accademia Internazionale di Musica di Novara. Successivamente è stato membro dell’Orchestra dell’Accademia del Teatro alla Scala dove ha studiato con Francesco Manara e musica da camera con Danilo Rossi, risultando vincitore di una borsa di studio per i migliori allievi dell’Accademia offerta dalla Fondazione Milano per la Scala. Svolge attività concertistica solistica e in varie formazioni cameristiche con un repertorio che spazia dal barocco alla musica contemporanea. È stato membro dell’Orchestra Filarmonica del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano e dell’orchestra da camera “La Nuova Cameristica” di Milano. Nella sua attività concertistica ha suonato in importanti sedi come: Teatro alla Scala, Konzerthaus di Freiburg, Teatro Coccia di Novara, Università Bocconi di Milano.

Matteo Carigi

È nato a Varese nel 2002, inizia lo studio del violino sotto la guida del M° Davide Besana ed in seguito con il M° Luca Braga. Attualmente frequenta gli studi presso il Conservatorio A. Boito di Parma sotto la guida del M° Luca Fanfoni, perfezionandosi con lezioni private del M° Vadim Brodski a Roma. Fin da giovanissimo collabora ed è ospite di Orchestre quali Orchestra Filarmonica Amadeus di Trecate, Orchestra Sinfonica delle Alpi, Orchestra da camera del Sacro Monte Calvario ed Orchestra da camera del Duomo di Novara. Ha partecipato a masterclass con Virginia Luminita Burca e Barbara Broz ed in Musica da Camera con il M° Alberto Magagni. Suona un violino Camillo Mandelli del 1929.