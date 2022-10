Domenica inaugurazione dei lavori di restauro della chiesa del Piaggio

Saranno inaugurati domenica 30 ottobre i lavori di restauro della chiesa di santa Maria Assunta al Piaggio.

“Nella parte superiore la prima abside è stata pulita ed ora risalta in tutta la sua bellezza, la seconda abside è stata scrostata ed è venuto alla luce una parte di affresco raffigurante Dio Padre (o forse Cristo glorioso). Purtroppo tutta la parte superiore è mancante. Nella cripta gli affreschi sono stati puliti e fissati. La chiesa ha cambiato aspetto ed è stata risistemata per metterne in risalto la bellezza” spiega il parroco don Massimo Bottarel .

I lavori saranno inaugurati alla presenza del sindaco di Villadossola, Bruno Toscani. Alle 10 sarà celebrata la Messa, in seguito interverranno le autorità e l’associazione Villarte che illustrerà l'importanza artistica della chiesa.