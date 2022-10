La programmazione del Cinema Corso

La stranezza

Il film diretto da Roberto Andò, ha inizio nel 1920. L'omaggio per l'ottantesimo genetliaco di Verga (Renato Carpentieri) è l'occasione per un ritorno in Sicilia di Luigi Pirandello (Toni Servillo).

All'arrivo a Girgenti una notizia dolorosa, la morte dell'amata balia Maria Stella, lo porta ad incontrare due becchini, Nofrio (Valentino Picone) e Bastiano (Salvatore Ficarra), due esseri singolari che per diletto praticano anche il teatro. Un banale disguido impedisce e ritarda il funerale della balia e costringe lo scrittore ad addentrarsi con i due becchini nei gironi infernali della corruzione degli addetti al cimitero e poi ad attendere che l'incidente si risolva nella sua casa nella valle del Caos.

Ossessionato da un'idea strana e ancora indefinita, la creazione di una nuova commedia, Pirandello trascorre lì ore inquiete e febbrili durante le quali si susseguono visioni spettrali, ricordi, malinconiche apparizioni.

Ritornato a Girgenti dopo l'incontro con Giovanni Verga, sempre più incuriosito dal fascino singolare dei due becchini, Pirandello ne spia le prove e assiste alla prima della loro nuova farsa: La trincea del rimorso, ovvero Cicciareddu e Pietruzzu.

Nel teatrino in cui si è radunato l'intero paese, durante la spassosissima recita a un certo punto accade un evento imprevisto che costringe Nofrio e Bastiano a interrompere la rappresentazione. Repentinamente, in sala, l'atmosfera vira dal comico al tragico, e si trasforma in una resa dei conti totale in cui a confrontarsi sono la platea e gli attori. Pirandello spia ogni minima parola, ogni minimo gesto di quella comunità dolente e ne sembra insieme divertito e turbato.

Roma, 1921. Al Teatro Valle si è raccolto il pubblico delle grandi occasioni per la prima dei Sei personaggi in cerca d'autore di Luigi Pirandello. In platea, ci sono anche Nofrio e Bastiano, ospiti dell'autore. La recita inizia e i due assistono sorpresi e rapiti, come d’altronde anche gli altri spettatori, al susseguirsi di situazioni paradossali proposte dal commediografo nella sua commedia, sino a un finale imprevedibile.

Cast Toni Servillo, Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Renato Carpentieri, Donatella Finocchiaro, Luigi Lo Cascio

Giovedì 17.30-20.30 Venerdì 17.30-20.30

Sabato 17.30-20.30

Domenica 17.30-20.30

Lunedì 17.30-20.30

Martedì 17.30





Io sono l'abisso

film diretto da Donato Carrisi, è ambientato in un paesino di provincia, dove si consuma ogni giorno una violenza contro le donne. Uno dei protagonisti della storia è l'Uomo che pulisce, un netturbino, che grazie al suo lavoro sa come la spazzatura possa rivelare realtà che le persone non ammetterebbero mai. L'immondizia è un ricettacolo di segreti e di verità.

L'Uomo che pulisce rimane abbagliato dall'incontro con la Ragazzina col ciuffo viola, che per la prima volta lo fa sentire come se non fosse invisibile agli occhi del mondo. È da quel momento che il netturbino sente di avere un legame con la Ragazzina, come una missione salvifica nei suoi confronti, ed è per questo che è determinato a invadere la sua vita.

Ma c'è un altro personaggio nel paesino, la Cacciatrice, che è coscia che in giro c'è qualcuno che sta uccidendo donne con un particolare comune a tutte loro: i capelli biondi. Peccato che, nonostante lei sia a conoscenza di questa terribile verità, nessuno le creda. La Cacciatrice ignora, però, cosa ci sia dietro la porta verde, dove si cela qualcosa di profondamente malvagio.

Eppure la verità non è solo nei rifiuti, ma anche in un abisso, che nasconde terribili segreti e allo stesso tempo lascia affiorare brandelli di verità.

Giovedi 22.30Venerdì 22.30Sabato 22.30Domenica 22.30Lunedi 22.30Martedi 20.30

Il talento di Mr Crocodile

diretto da Will Speck e Josh Gordon, racconta la storia della famiglia Primm, che dopo essersi trasferita a New York, si accorge come il figlio Josh (Winslow Fegley) non sembri entusiasta del cambiamento. Il ragazzo non riesce ad adattarsi nella nuova scuola, né a farsi degli amici, finché non si imbatte in Lyle, un coccodrillo che vive nella soffitta della sua nuova casa. Lyle (voce originale di Shawn Mendes e voce italiana di Luigi Strangis) è un tipo piuttosto socievole e giocherellone, gli piace cantare, mangiare caviale e ascoltare grande musica, ma aiuta anche nelle faccende domestiche.

Josh e il coccodrillo stringono amicizia sin da subito, ma le cose si complicano quando il loro vicino, il malvagio singor Grumps (Brett Gelman) viene a conoscenza dell'esistenza di Lyle. Nonostante il coccodrillo cerchi di mostrare di non essere affatto cattivo, come potrebbe suggerire il suo aspetto, il signor Grumps e la sua gatta, Loretta, non sembrano assolutamente voler cambiare idea sul fatto che un coccodrillo possa convivere con gli umani.

Sarà compito della famiglia Primm e del carismatico proprietario di Lyle Hector P. Valenti (Javier Bardem) dimostrare che un grande coccodrillo canterino dalla grande personalità può far parte, seppur inaspettatamente, di una famiglia.

Giovedi 17.30 - 20.30Venerdì 17.30 - 20.30Sabato 17.30 -20.30Domenica 17.30 - 20.30Lunedi-Martedi 17.30-20.30

Diretto da Jaume Collet-Serra, vede protagonista Dwayne Johnson nei panni dell'anti-eroe della DC Comics, creato da Otto Binder e C. C. Beck nel 1945. Black Adam, il cui vero nome è Teth-Adam o Theo Adam, è un uomo dell'Antico Egitto ridotto in schiavitù e in seguito ucciso, che grazie al potere del mago Shazam ritorna in vita. Adesso a Black Adam, questo il nome del supereroe, sono stati conferiti grandi poteri, come forza, agilità e la capacità di volare, ma nonostante queste doti, il suo cuore non è puro.

Dopo essere stato a lungo imprigionato, Black Adam viene liberato e dovrà confrontarsi con i supereroi in vita per capire che, non solo un grande potere, ma anche nobili azioni e sacrificio fanno di un uomo un eroe.

Dwayne Johnson, Pierce Brosnan, Sarah Shahi, Aldis Hodge, Noah Centineo, Bodhi Sabongui, James Cusati-Moyer, Marwan Kenzari, Quintessa Swindell, Joseph Gatt, Uli Latukefu, Stephen Jones.

Giovedi 22.30Venerdì 22.30Sabato 22.30Domenica 22.30Lunedi 22.30