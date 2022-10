Incidente tra una moto e un'auto all'incrocio tra via De Gasperi e via Trieste a Domodossola poco dopo le 13. Il motociclista, che procedeva verso via Castellazzo è finito a terra ed è stato soccorso e trasportato al San Biagio da un'ambulanza del 118. Sul posto i vigili del fuoco e la Polizia Locale di Domodossola per i rilievi del caso ed accertare le cause del sinistro.

Non è la prima volta che a quell'incrocio si verificano incidenti.