Villadossola aderisce al progetto delle reti territoriali contro la povertà

La giunta del Comune di Villadossola ha approvato l'accordo di partenariato per adesione al bando Cariplo del progetto “Reti territoriali contro la povertà del Vco”. Capofila è la parrocchia di Domodossola. L'iniziativa, che coinvolgerà anche il Comune di Domodossola e il Ciss, ha l'obiettivo di aiutare le popolazioni ossolane per affrontare la drammatica crisi sorta in coda a quella causata dalla pandemia di Covid-19 e poi dalla spirale inflazionistica generate dalla guerra in Ucraina. Il budget è di 453.000 euro. La richiesta è ora al vaglio della Fondazione Cariplo.

La durata del progetto è prevista dal primo gennaio del prossimo anno al 31 dicembre del 2025. Nel corso del triennio il progetto prevede di riuscire a intervenire su circa 1.000 soggetti in situazione di povertà o fragilità economica.

"L'accordo rappresenta un’evoluzione delle modalità di intervento per il contrasto alla povertà che il territorio sta attualmente gestendo ,- si legge nella delibera -. Le azioni sono in parte in continuità con quanto in corso sul territorio: presa in carico da parte del servizio sociale professionale, assistenza economica alle persone in difficoltà (erogata dalle parrocchie, dal Ciss Ossola e dai Comuni partner). Alcune azioni del progetto però programmeranno in maniera più efficiente interventi già presenti: Ossola Card migliorando la gestione della rete; Servizio Invenduto che evolve nell’esperienza degli Empori solidali; progetti di sostegno economico che sono ripensati per rispondere ai bisogni di un’utenza".

Una delle novità è rappresentata dalla creazione di due Empori solidali , uno a Villadossola e uno a Domodossola, dove reperire beni alimentari e di prima necessità nonché informazioni sui servizi del territorio; attivazione di interventi di supporto e sostegno economico; interventi di educazione economica, finanziaria e alimentare rivolti alle persone e alle famiglie fragili; attivazione di percorsi di inserimento lavorativo.

Il progetto intende rafforzare ed estendere la rete di soggetti che operano sul territorio a favore delle persone in situazione di fragilità o di povertà, promuovere nuove modalità di collaborazione tra soggetti pubblici e privati. Sarà sviluppata una rete di almeno 40 soggetti rappresentativi sul territorio ossolano in grado di: leggere e interpretare tempestivamente i bisogni della popolazione in situazione di fragilità; attivare risposte adeguate per evitare il permanere delle situazioni di bisogno; coordinare le azioni di intervento evitando sovrapposizioni o mancati interventi.