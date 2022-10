TSN Domodossola, Beltrami e Ianni primi nella gara di valutazione

Al poligono di tiro di Domodossola domenica scorsa si è svolta una bella festa dello sport grazie alla gara di valutazione riservata alle categorie giovanili del Piemonte. Alla manifestazione hanno assistito il presidente del Comitato Regionale, i tecnici regionali di specialità e i famigliari dei tiratori partecipanti.

La gara è stata altresì l’ultima di una serie di incontri tecnici regionali specifici e di gare organizzate sul territorio piemontese, particolarmente riservate al settore giovanile.

Ottimo il riscontro in termini di risultati, che permetteranno al Comitato Regionale di valutare al meglio i tiratori da convocare al Trofeo delle Regioni, gara nazionale che si svolgerà a Napoli il prossimo mese di novembre.

Tra i tiratori della Sezione di Domodossola segnaliamo l’eccellente primo posto assoluto nella categoria Allievi, Specialità C10, per Alessandro Beltrami e il primo posto per Dalila Ianni nella specialità P.10 Ragazzi.

Buoni piazzamenti anche per gli altri tiratori ossolani: Arianna Messina (3° - P.10 Juniores) – Giada Miretti (4° - C10 Juniores) – Simone Grossetti (6° C.10 Juniores) e, al suo esordio, Michele Genini (5° - C.10 Allievi).

Per tutti i partecipanti un riconoscimento per l’impegno e per i risultati ottenuti, grazie agli sponsor che hanno sostenuto l’iniziativa.

Al termine numerosi sono stati i commenti positivi ed entusiastici per l’accoglienza e l’organizzazione che il T.S.N. Domodossola ha saputo offrire e questo è di stimolo per la prosecuzione degli obiettivi che il Direttivo si è proposto per far conoscere e incrementare lo sport del tiro a segno nella nostra zona, oltre che per organizzare ulteriori eventi agonistici.

La manifestazione oltre all'importanza tecnica per i ragazzi è stata anche un valido banco di prova per i nostri nuovi Giudici Federali Gianluigi Bossi e Alex Bleve a loro un grazie, che in questa occasione hanno dismesso la veste da agonisti e hanno egregiamente svolto il loro primo incarico ufficiale proprio nel loro poligono.