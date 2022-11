Halloween, due feste a Malesco

Due feste di Halloween in programma a Malesco, una per i più piccoli e una serale con musica fino a notte fonda.

La Pro Loco di Malesco organizza una festa di Halloween speciale con ospite d'onore Carolina Marquez. Al Bocciodromo comunale in Via Loana a partire dalle ore 23 fino alle 04 musica di Carolina e support by Dj Andy. Ingresso con consumazione la sera stessa 20 euro. Prevendita con consumazione 15 euro. Per biglietti www.visitmalesco.it