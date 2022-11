Terra Donna, nuovo appuntamento con la rassegna cinematografica “Ciak si parla”

Terzo appuntamento con la rassegna cinematografica “Ciak si parla”, organizzata a Casa don Gianni dall’associazione Terra Donna.

Alle ore 20.45 di martedì 1 novembre è in programma il film 'L’onda' (2018) di Denis Gansel. Ispirato ad una storia vera, racconta di un insegnate di liceo che tenta un esperimento di dittatura all’interno della sua classe. L’esperimento ha un tale successo che finisce presto per degenerare…

Per meglio comprendere i meccanismi psicologici che ne stanno alla base, interverrà la psicologa Barbara Albanese. L’ingresso è ad offerta libera a partire da 20 euro per i 6 film della rassegna o 5 euro per la singola serata.Il ricavato verrà utilizzato andrà a finanziare progetti di sensibilizzazione e contrasto alla violenza di genere.

La prossima data in calendario è l'8 novembre con il film Angoscia.