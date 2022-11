Infastidisce i clienti di un bar, giovane denunciata per ubriachezza molesta

In un bar del centro domese, nella serata di sabato un equipaggio radiomobile dei Carabinieri di Domodossola è intervenuto su richiesta del gestore poiché all’interno del locale gli avventori erano infastiditi da una giovane donna ubriaca, che con fare intimidatorio importunava clienti e camerieri.

Alla vista dei militari la donna ha continuato nel suo comportamento molesto, rifiutandosi di rilasciare agli operanti le proprie generalità. Per la giovane è scattata la denuncia, sia per l’ubriachezza molesta che per essersi rifiutata di fornire le proprie generalità ai carabinieri.