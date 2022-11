Identificata l'auto pirata che ha investito la 17enne a Vogogna

E' stato rintracciato ed identificato il conducente dell’auto pirata che lunedì ha investito una 17enne a Vogogna in via nazionale Dresio. Non si sa se si sia autodenunciato alle forze dell’ordine o se sia stato rintracciato grazie alle telecamere e al numero di serie sulla calotta dello specchietto perso nell'impatto. A riportarlo un quotidiano nell'edizione di venerdì mattina. L'articolo parla di una persona molto nota. In bassa Ossola non si parla d'altro questa mattina e dalle voci trapelate l'auto dovrebbe essere quella di un sindaco di un comune ossolano anche se dalle forze dell’ordine nulla trapela, nemmeno il reato del quale sarà accusato, anche se probabilmente scatterà una denuncia per omissione di soccorso.

La 17enne stava rientrando a casa da scuola dopo essere scesa dal treno a Pieve Vergonte e aver attraversato i Calami prima e via Dresio poi. Proprio in quel tratto di strada è stata colpita dall'auto che ha perso la calotta dello specchietto senza fermarsi. La giovane è rimasta ferita ad una gamba e ne avrà per 15 giorni. Fortunatamente cadendo non ha sbattuto contro un lampione e contro le piode a bordo strada.