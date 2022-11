'Dolcetto o scherzetto' a Pallanzeno grazie alla nuova Pro loco

Lunedi 31 ottobre la proloco di Pallanzeno si è lanciata nei festeggiamenti di Halloween.

Alle 17.30 i numerosi bambini accorsi nella piazza della scuola elementare hanno potuto partire per le vie del paese a fare dolcetto e scherzetto. Il giro si è sviluppato per le vie del paese dove i bambini da soli o accompagnati dai genitori hanno potuto girare in piena liberta tra le varie case ricevendo caramelle e dolcetti. Ben 54 abitazioni hanno partecipato all’iniziativa esponendo davanti casa le lanterne create dai bambini durante un laboratorio organizzato sabato 22 ottobre presso la biblioteca di Pallanzeno.

Col calar del buoi verso le 20.30 i bambini si sono riuniti presso il parco giochi comunale che per l’occasione era stato allestito per i più piccoli mentre alcune vecchi vicoli del paese sotto la supervisione della protezione civile hanno permesso ai più grandi e a molto genitori di mettere alla prova il loro coraggio tra lanterne, pagliacci, urla e personaggi mascherati.

La serata si è conclusa con pane e nutella per i bambini.

La proloco ringrazia la Biblioteca, Protezione civile e tutti i cittadini che hanno reso possibile questo evento accogliendo con calore i bambini accorsi per l’occasione.