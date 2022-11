Valentini nominato dirigente provinciale di Fratelli d'Italia

L'ossolano Carlo Valentini è stato nominato dirigente provinciale di Fratelli d’Italia.

‘'Siamo certi che Valentini saprà meritare la fiducia che gli è stata accordata svolgendo il suo compito nell'interesse del partito e della sua crescita" ha commentato il segretario provinciale, Davide Titoli.

Valentini, ex presidente del consiglio comunale domese, ora entrato in Fratelli d’Italia dove presidente del Circolo ossolano ha ringraziato ‘’ per la fiducia accordata. Sono stati mesi di intenso lavoro sul territorio e in mezzo alla gente. Sicuramente i risultati in Ossola sono arrivati con le elezioni appena passate e per quanto mi riguarda non sono un punto di arrivo ma solo un primo obbiettivo!’’.