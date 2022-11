Momento magico per il Tennis Club Monterosa

Il Tennis Club Monterosa e la Scuola Tennis fanno registrare un magic moment. Più di 230 soci, più di cento bambini che hanno iniziato i corsi, con la presenza anche di tanti adulti: sull'onda lunga dei successi dei vari Sinner, Berrettini, Musetti e Sonego, il tennis si sta rivelando sport molto in voga in questo periodo.

"Ci riteniamo davvero soddisfatti -sottolinea il presidente Luca Bondi- perché stiamo vivendo una grande espansione in termini di numeri. Voglio ringraziare a tal proposito tutti gli sponsor che ci sostengono, il nostro preparatore atletico Michele Grossi che è fondamentale, il consiglio direttivo con la mia vice Mara Cattaneo e tutti i consiglieri. Siamo una bella squadra e vogliamo continuare su questa strada". Nelle scorse settimane si sono conclusi i vari tornei Fit collegati al circuito Sportway. Tra i Terza Categoria, successo in campo maschile per Jonathan Salina che ha sconfitto in finale Massimo Taglione: i due avevano superato in semifinale Christian Piroia ed Alessandro Ambrogi. Tra le donne vittoria di Mia Capelli su Susanna Bernardini, mentre nel doppio misto hanno vinto Gianluca Brocca e Susanna Bernardini sulla coppia Christian Piroia-Chiara Pianzola. Nell'under 14 maschile affermazione di Nicolas Bellardi su Davide Cereda.

"Ai tornei -continua Bondi- c'è stata una ottima partecipazione, con un centinaio di iscritti complessivamente. Possiamo noi del TC Monterosa essere felici per la prima finale raggiunta da Susanna Bernardini: complimenti anche ai due finalisti del Torneo giovanile entrambi cresciuti nel nostro vivaio dove hanno avuto la meglio su giocatori arrivati da altre regioni ed alle due coppie egiunte alla finale del Doppio Misto cresciute nel nostro Circolo".