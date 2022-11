Ciss Ossola, corso gratuito per over 65 'La palestra della memoria'

Il Consorzio Intercomunale Servizi Sociali Ossola nel mese di ottobre 2022 ha avviato la prima edizione del corso gratuito 'La palestra della memoria' rivolto a persone over 65.

L'attività prevede 7 incontri a cadenza settimanale con conclusione nel mese di dicembre 2022. Gli incontri, gestiti dagli operatori del Ciss Ossola, hanno lo scopo di offrire ai partecipanti la possibilità di esercitare la propria memoria e acquisire delle strategie utili al suo miglioramento. Le sedi individuate per la prima edizione del corso sono: Crevoladossola in sala consigliare del Comune e Villadossola nella sala conferenze "Centro museale ex cinema". Verranno previste per il 2023 altre edizioni del corso in sedi comunali che verranno successivamente individuate e comunicate.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare www.cissossola.it