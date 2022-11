Trenino Verde delle Alpi, a Milano l’appuntamento conclusivo del progetto Interreg

Si avvia a conclusione il progetto Interreg TVA-Il Trenino Verde delle Alpi motore della mobilità ecologica tra l’Ossola e il Vallese.

Con l'obiettivo di incrementare l’efficacia e la fruibilità dei servizi di Trasporto Pubblico Locale (TPL), il progetto è stato fortemente orientato a soluzioni ecosostenibili con lo scopo di ridurre il traffico veicolare privato (pendolare e turistico) e incrementare contestualmente l’attrattività dell’area, anche per effetto dell’introduzione di forme di mobilità dolce.

I partner di progetto: Regione Piemonte, Città di Briga-Glis, Provincia di Verbania Cusio Ossola, Città di Domodossola, AMP-Agenzia della mobilità piemontese e Visit Piemonte, organizzano un incontro a Milano per tracciare un bilancio di questi anni.

Lunedì 14 novembre alle ore 17.30 nel Salone Grande della Società Svizzera di Milano/Schweizerverein Milano (Via Palestro2, Piazza Cavour Milano) i Rappresentanti dei Partner e di BLS presenteranno gli esiti del progetto, ovvero parleranno di come si migliora la mobilità attraverso le gallerie ferroviarie del Sempione/Lötschberg, ma anche nelle città della regione transfrontaliera. E come si valorizzano territori che sono veri paradisi per chi cammina o va in bici.