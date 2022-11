L'Alleanza del Sempione punta su una mobilità rispettosa del clima nelle Alpi

Un piano d'azione transnazionale per una mobilità rispettosa del clima nelle Alpi. Da farsi entro il 2050.

La Svizzera ha ospitato a Briga il vertice tra i ministri dell’ambiente e dei trasporti dei Paesi alpini; ne erano presenti sette su otto.

Incontro che ha permesso di raggiure un accordo che prevede che entro il 2050 il trasporto attraverso le Alpi dovrà essere reso neutrale sotto il profilo climatico.

I ministri dei Paesi alpini hanno istituito l'Alleanza del Sempione e elaborato un piano d'azione che prevede misure concrete. Tra queste, ad esempio, un unico abbonamento ai trasporti pubblici valido in tutto l'arco alpino, un numero maggiore di stazioni di rifornimento elettrico, la promozione dei treni notturni e un marchio per designare le destinazioni di viaggio neutrali in termini di CO2.

‘’ Nelle Alpi - ha detto Maria Lezzi, direttrice dell'Ufficio federale per lo sviluppo territoriale della Svizzera - le temperature aumentano a velocità doppia rispetto alla media mondiale e questa tendenza è da ricondurre, tra l'altro, anche al settore dei trasporti (merci e passeggeri), responsabile di quasi il 30 per cento di tutte le emissioni di gas serra. E’ necessario collaborare affinché si possa rendere la mobilità più rispettosa del clima nella regione alpina".

Un punto importante del piano è data dal trasferimento del traffico merci su rotaia, che la Confederazione sta promuovendo ormai da decenni.

Ma anche il rafforzamento del trasporto passeggeri transfrontaliero e della mobilità sostenibile richiederà la costituzione di un sistema di biglietti comune per i vettori pubblici valido sull'intero arco alpino. L’Italia non ha ancora firmato il documento istitutivo dell’Alleanza ma il ritardo pare legato all’iter di insediamento del nuovo governo a Roma.

L'Alleanza del Sempione riunisce gli otto Stati membri della Convenzione delle Alpi e del Processo di Zurigo. Quest'anno entrambi gli organismi sono presieduti dalla Svizzera. Nel corso dell'incontro la presidenza della prima è passata alla Slovenia, mentre il prossimo anno a presiedere il secondo sarà la Francia.