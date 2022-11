L’assessore regionale Andrea Tronzano ha incontrato Assograniti Vco

L’Associazione Assograniti VCO, giovedì 10 novembre, ha partecipato in sala Ravasio, nella sede della Provincia del VCO, al Tecnoparco, al Tavolo Tecnico Informale della Regione Piemonte per la presentazione del PRAE (Piano Regionale Attività Estrattive). Al tavolo l’assessore Andrea Tronzano, insieme al dirigente Regionale del settore dott. Edoardo Guerrini, al responsabile della Polizia Mineraria ing. Luigi Rinaldi e la dottoressa Laura Sartore hanno illustrato l’iter di approvazione del piano e gli interventi degli operatori a integrazione e completamento dello stesso.

Successivamente, a Domodossola si è proseguito l’incontro con gli associati di Assograniti VCO con la presenza anche del consigliere Regionale Alberto Preioni, in cui sono stati approfonditi aspetti operativi.

Il settore lapideo è per il VCO è un settore strategico per l’economia locale, sia direttamente che attraverso l’indotto, creando molte occasioni di occupazione. Il lavoro in cava, così come quello nei laboratori di trasformazione, è molto cambiato nel tempo, soprattutto attraverso l’introduzione di tecnologie e nuove modalità organizzative che offrono condizioni di lavoro ed economiche molto interessanti.

Il settore cerca sempre nuovo personale da formare e inserire nelle proprie aziende ed è per questo che, per far conoscere le attività e i prodotti delle sue aziende, AssogranitiVCO svolge un’opera di contatto con le scuole del territorio che permetta di far conoscere le novità di un settore valorizzando i materiali attraverso la capacità dei propri collaboratori e una ricerca continua di soluzioni tecnologiche performanti.

L’incontro aveva lo scopo di creare un percorso di approvazione condivisa del PRAE, che passerà da un’analisi puntuale e partecipe di AssogranitiVCO e dei suoi associati, per garantire una operatività chiara ed efficace delle attività estrattive nella Regione in generale e nel bacino estrattivo del VCO in particolare.