L'amministrazione replica a Conserviamo Crevoladossola: “Demagogico non valutare l'importanza della cava sull’economia locale”

“L’amministrazione comunale prende atto del neo costituito comitato 'Conserviamo Crevoladossola'. Riteniamo che la partecipazione sia sempre un valore e che sia utile che i cittadini inizino a prendere conoscenza della complessità dell’attività amministrativa. Ciò detto, riteniamo però doveroso fare alcune precisazioni:

Nel comunicato si evince che il punto programmatico principale del comitato è l’opposizione all’ampliamento della cava, occorre sottolineare che questa posizione di fatto sottintende la richiesta della chiusura dell’attività estrattiva e su questo occorre che ognuno si prenda le responsabilità delle proprie posizioni. L’attività della ditta è ovviamente impattante , ma non valutare la sua importanza nell’economia locale è semplicemente demagogico, essendo in gioco la più grande azienda del territorio con circa 150 dipendenti.

Entrando nel dettaglio dei vari comunicati stampa ribadiamo sia stata data un informazione oggettivamente fuorviante. Si contesta la cessione di circa 300 metri di una strada non collaudata e non collaudabile, che è entrata nel patrimonio comunale solo nel 2002 a seguito di una permuta con la ditta proprietaria della cava. Non condividiamo la scelta della permuta fatta nel 2002 perché riteniamo un errore rinunciare ad una compensazione economica per farsi carico di una strada, oggettivamente non adeguata ad essere inserita nel patrimonio delle strade comunali e chiunque prenda atto dello stato di quella strada con onestà intellettuale non può negare questo fatto.

Questo tratto viene alienato (con alcune mulattiere) per una cifra di circa 890.000 € e non pregiudica nessun collegamento essendo le frazioni raggiungibili da percorsi alternativi in tutta sicurezza, visto che la strada in questione è transitabile solo a rischio e pericolo dell’utente (la questione sollevata rispetto al navigatore di Google è ovviamente risibile e non va commentata).

È da chiarire che l'attuale piano di coltivazione (che ha dato luogo all’intervento di maggior entità) deriva proprio dalla già citata delibera del 2002 che, esattamente come l'attuale, metteva già in campo la cessione di tratti di mulattiere. In quella delibera ci fu anche il voto favorevole di uno dei promotori del nuovo comitato, il geometra Natale Cortella.

Per quanto riguarda la cessione della mulattiere ricordiamo che questa è sottoposta al giudizio di merito della sovrintendenza e quindi starà a questa pronunciarsi sulla presenta importanza storica delle suddette, che non spetta all’amministrazione né tanto meno al comitato.

Per finire, in modo trasparente e schietto, rigettiamo l’affermazione pretestuosa e denigratoria secondo cui l’amministrazione ha 'finora completamente ignorato gli interessi della popolazione locale' infatti riteniamo che la deliberazione 17/2022 abbia messo in campo un ragionevole punto di equilibrio fra gli interessi pubblici e quelli privati, che non possono essere trascurati.

È assolutamente lecito che dei cittadini, residenti o no, si aggreghino su un tema, ma per appropriarsi del titolo di rappresentanti della comunità tutta serve qualche cosa in più. Lo stesso comitato informa di avere 'subito raccolto l’adesione di molte persone, anche di altre frazioni e Comuni', non sta a noi giudicare il fatto che molti, a partire dal presidente non siano residenti a Crevoladossola, ma è evidente che questa questione stia andando ben oltre la rappresentanza dei frazionisti di Villa Dell’oro.

Noi comunque ribadiamo l’impegno a rappresentare anche il dissenso che inevitabilmente si crea quando si ha il coraggio di fare scelte importanti e complessivamente utili per la comunità come questa. Confermiamo quindi quanto abbiamo affermato nell’assemblea pubblica ossia che sarà nostra premura organizzare dei momenti di incontro fra i residenti di Villa Dell’Oro e la proprietà della cava Palissandro”.

Così l’amministrazione comunale di Crevoladossola in una nota stampa inviata agli organi d'informazione.