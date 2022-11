“Non ci opponiamo all’ampliamento della cava di Lorgino ma vorremmo risposte e tutele per le località coinvolte”

“In seguito alla pubblicazione delle recenti dichiarazioni del Sindaco di Crevoladossola Giorgio Ferroni, il Comitato Conserviamo Crevoladossola sente la necessità di porre alcune precisazioni. In primo luogo il Comitato non ha mai espresso, e mai lo farà, la volontà di raggiungere la chiusura dell’attività estrattiva della cava di Lorgino, come invece si legge nell’interpretazione delle nostre posizioni da parte del Primo Cittadino.

Vorremmo precisare, come già riportato nel nostro precedente comunicato stampa, che la nostra azione è di contrasto a specifici contenuti della Delibera N.17 del 13/06/2022 e di richiesta di maggiore tutela della salute pubblica nonché dell’ambiente e del territorio: non ci opponiamo ideologicamente all’ampliamento di questa attività, ma vorremmo poter avere delle risposte e delle tutele per le località ormai a poche decine di metri dall’area di cava. A titolo di semplice esempio, vorremmo ottenere delle chiare risposte sul perché non viene attuata la realizzazione della variante della strada comunale tra le località Villadelloro e Pinone (soluzione che permetterebbe sia l’ampliamento della cava sia il mantenimento del collegamento viario), approvata definitivamente con Delibera di Consiglio Comunale N.16 dello 03/05/2017 votata all’unanimità da tutto il Consiglio Comunale (stesso Sindaco Giorgio Ferroni) e che tra l’altro recepiva osservazioni della Società che esercita l’attività di cava; oppure vorremmo comprendere perché, per ampliare la cava, sia necessario cedere il lavatoio di Villadelloro (compreso il tratto di mulattiera annesso), facente parte delle costruzioni della frazione e ancora utilizzato dagli abitanti; e inoltre vorremmo fosse data una risposta a coloro i quali si interrogano sulle possibili conseguenze sulla salute e sull’ambiente nel territorio circostante.

Il tavolo di consultazione chiesto all’Amministrazione Comunale serve a trovare pacificamente soluzioni condivise per una reale integrazione tra l’attività estrattiva e il territorio abitato che la circonda, non viene sottintesa nessun’altra finalità diversa da questa. Inoltre un Comitato, che non ha nessun potere decisionale nell’ambito dell’amministrazione pubblica ma è un semplice portatore di interessi dei cittadini, non può essere ritenuto responsabile delle sorti di un’azienda e dei suoi lavoratori: noi possiamo solo riportare i nostri interessi alle Autorità Pubbliche, le quali, dopo aver ascoltato tutte le parti coinvolte, esercitano l’effettivo potere decisionale sul rilascio di autorizzazioni; così come poi l’azienda persegue i suoi obiettivi secondo la propria filosofia imprenditoriale.

In secondo luogo, ci rammarica che, alimentando questa sterile polemica incentrata su una nostra posizione non corrispondente al vero, si ha avuto solo l’effetto di generare inutilmente incomprensioni, disprezzo e odio tra coloro che finora hanno semplicemente nutrito legittime opinioni personali diverse. Ci dissociamo pertanto da questo clima di tensione, ribadendo la nostra volontà a partecipare a un confronto chiaro e pacifico, guidato dal buonsenso e non dall’intento di prevaricazione, per trattare di temi ben specifici, che sono estremamente lontani da un confronto ideologico 'cava sì oppure cava no'”.

Così in un comunicato il Comitato Conserviamo Crevoladossola.