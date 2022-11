Odontoiatria solidale, la proposta di legge approda in aula in consiglio regionale

La Commissione Sanità del Consiglio regionale, presieduta da Alessandro Stecco ha licenziato all’unanimità dei votanti (Lega, Fi e Fdi) la proposta di legge 203, Disposizioni concernenti l’odontoiatria solidale”, di cui è primo firmatario lo stesso Stecco (Lega).

La proposta di legge passerà ora all’esame dell’Aula: ne saranno relatori Giovanni Battista Poggio (Lega) per la maggioranza e Silvio Magliano (Moderati) e Monica Canalis (Pd) per la minoranza.

Il provvedimento intende favorire l’attivazione di reti di collaborazione tra i medici dentisti per la coprogettazione di azioni a fini di solidarietà sociale per le fasce più deboli della popolazione.

Soggetti coinvolti, con la Regione, sono enti del Terzo settore e Aziende sanitarie. Le Aziende sanitarie interessate alla coprogettazione di reti istituiscono, con gli enti del Terzo settore, un elenco degli odontoiatri e degli igienisti dentali solidali che si rendono disponibili e ne curano l’aggiornamento. Presso la direzione competente della Giunta regionale, inoltre, verrà istituito un Tavolo tecnico di coordinamento per assicurare l’omogeneità di erogazione delle prestazioni solidali.

Le commissioni Salute e Sport in seduta congiunta, presieduta da Stecco, hanno dato il via alla discussione generale sulla proposta di legge a prima firma Daniele Valle (Pd) per l’istituzione dei percorsi e delle palestre salute e degli Stati Generali dello sport e del benessere.

Finalità della Pdl è promuovere l’attività motorio-sportiva quale strumento di realizzazione del diritto alla salute, di promozione e prevenzione del benessere psico-fisico e sociale di tutte le fasce di età della popolazione, in raccordo con quanto previsto dalle leggi regionali 23/2020 in tema di promozione e impiantistica sportiva, e 17/2019 sull’invecchiamento attivo.

Il testo è stato inoltre coordinato con le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 36/2021 in materia di enti e lavoro sportivo.

Nominati relatori della legge Stecco (Lega) per la maggioranza e Valle (Pd) per l’opposizione.