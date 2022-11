"Ticino Sposi", conto alla rovescia per l'edizione 2022

Appuntamento da non perdere quello in programma dal 29 novembre al 1° dicembre prossimi, quando sarà in programma l’evento “Ticino Sposi” in quel di Lugano.

L’edizione 2022 avrà molte novità e si terrà all’interno della storica fiera Artecasa che si tiene nella città ticinese.

L’appuntamento con Ticino Sposi rappresenta un punto di riferimento per il mercato ticinese del matrimonio, che richiama molte persone interessate e motivate. Questo evento costituisce per gli operatori del marcato matrimoniale un’importante visibilità e di contatto con un pubblico numero e altamente selezionato.