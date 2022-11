Gsh Sempione, serata conclusiva per i festeggiamenti dei 40 anni di attività

Si svolgerà a La Fabbrica di Villadossola la serata conclusiva per i festeggiamenti dei 40 anni di Gsh Sempione 82. Sabato 26 novembre dalle 20:30 per celebrare l’associazione sportiva dilettantistica di atleti con disabilità fisica e intellettiva/relazionale ospiti, interviste, musica e la consegna del Premio Memorial Angelo Petrulli. Durante la serata a ingresso libero dal titolo 'SiamoForty' sarà presentato in anteprima un progetto che sarà realizzato grazie al ricavato della "Cena della Comunità del Vco" organizzata da Fondazione Comunitaria.

Gsh Sempione 82 è stata fondata da Angelo Petrulli (storico presidente dal 1996 al 2017), Marco Ferraris (ideatore del sodalizio e atleta in carriera) , Aureliano Chiaravalloti, Genesio Bonomi, Ezio Madarena, Pier Antonio Sini, Enrico Dario, Luciano Felisati. L’attività è iniziata nella stagione 1982/83 praticando basket Paralimpico e negli anni si sono aggiunte numerose discipline sportive: atletica leggera, sci alpino, sci nordico, nuoto, tennis, curling. Inoltre l’associazione svolge da numerosi anni progetti sociali, volti all’inclusione dei soggetti con disabilità e alla loro integrazione.