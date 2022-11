Esercitazione congiunta a Domobianca per Vigili del fuoco e Soccorso Alpino della Guardia di Finanza VIDEO

Organizzate dal Comando dei Vigili del fuoco di Verbano Cusio Ossola, in collaborazione con il reparto volo di Malpensa e il soccorso alpino della Guardia di finanza di Domodossola, due giornate di addestramento sull’alpe Lusentino, nel comprensorio di Domobianca, nel comune di Domodossola.

L'obiettivo è testare le diverse procedure operative di evacuazione di passeggeri da un impianto di risalita a fune bloccato: in caso di buone condizioni meteo le persone sulla seggiovia sono state raggiunte da un soccorritore calato dall’elicottero Drago 81 che ha provveduto a vincolarli e a farli scendere in sicurezza a terra con una fune di soccorso; in caso di maltempo, per cui non è consentito all’elicottero di operare, questa manovra è necessario effettuarla esclusivamente con soccorritori da terra che accederanno ai veicoli dell’impianto con una tecnica di salita dai piloni a monte e vincolati sul cavo, scorreranno a valle per gravità, fino a raggiungere i pericolanti che verranno calati a terra in sicurezza con un sistema di discesa.

Grande attenzione è stata data ai tempi pratici di esecuzione delle due manovre: in caso di blocco dell'impianto di risalita con condizioni atmosferiche sfavorevoli, i passeggeri non avendo riparo, dovranno essere evacuati in tempi rapidi.