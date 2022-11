“Un violino in bella mostra”, concerto al Museo di Palazzo San Francesco

Al Museo di Palazzo San Francesco il Comune di Domodossola propone una serie di eventi collegati alla mostra Tra Boldini, Sironi e Picasso”. Tra questi c'è anche il concerto della violinista Laura Marzadori.

Sabato 19 novembre alle ore 21 è in programma al Museo di Palazzo San Francesco “Un violino in bella mostra”, concerto del primo violino di spalla dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano. Laura Marzadori. La musicista, diplomata con lode e menzione speciale al Conservatorio Martin di Bologna, è vincitrice a soli 25 anni del concorso internazionale per primo violino di spalla dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano e da maggio di quest’anno, ricopre ufficialmente questo prestigioso ruolo che, in pochi mesi, le ha già dato la possibilità di lavorare a fianco dei più grandi direttori al mondo: Daniel Barenboim, Riccardo Chailly, Daniele Gatti, Daniel Harding, Zubin Mehta e Antonio Pappano.

Ingresso a pagamento fino a esaurimento posti. Biglietto unico 8 euro. Prenotazione obbligatoria al 338 5029591 (anche WhatsApp). Biglietto di ingresso valido anche in abbinamento alla visita guidata del curatore del 19 novembre alle ore 16, visita 2 euro.