Ciss Ossola, presto la scelta del nuovo direttore

‘’E’ un problema che dovremo risolvere nelle prossime settimane. Oggi ci siamo concentrati su alcune scadenze importanti, come anche il Pnrr, ma ora dobbiamo trovare una soluzione sulla direzione’’. Il presidente Giorgio Vanni spiega così il momentaneo distacco dal direttore Andrea Lux, per ora sostituito nella carica da Sonia Manini, da tanti anni assistente sociale ed anche istruttore direttivo del Consorzio Servizi Sociali dell’Ossola.

L’ente consortile è dunque alla ricerca di un nuovo direttore o tutt’al più di una possibile o eventuale riconferma dello stesso Lux.

Il problema è che in questa fase divide la sua direzione in condivisione con un Cisas (Consorzio Intercomunale per servizi di assistenza sociale) del vercellese. Lux al Ciss Ossola era arrivato dopo il pensionamento di Mauro Ferrari; una direzione part-time perché al contempo era rimasto alla guida del Consorzio di Santhià. Ora, la modifica avvenuta nell’ambito vercellese lo carica di maggiori impegni in quell’area territoriale piemontese.

Il Ciss Ossola deve dunque trovare un nuovo direttore. Nel frattempo la direzione è stata affidata provvisoriamente a Sonia Manini che ne ha i requisiti poiché già sostituiva Lux in caso di assenza.

‘’Dovremo decidere che fare; c’è un termine di opportunità onde garantire una guida stabile al nostro Ciss – spiega Giorgio Vanni - . Dovremo convocare la commissione permanente e chiedere un parere ai sindaci, per condividere con loro la scelta’’.