Notte di paura a Craveggia per un incendio in pieno centro paese

Attimi di paura nella notte a Craveggia per un grosso incendio. Le fiamme si sono sprigionate poco dopo le 22 in uno stabile del centro storico. In pochi minuti il rogo ha interessato l’abitazione distruggendo completamente l’appartamento dal piano superiore mentre il piano terra ha subito anch’esso importanti danni strutturali.

Sul posto hanno lavorato fino all’alba le squadre dei vigili del fuoco di Santa Maria Maggiore, Domodossola e Varzo oltre ai pompieri del Comando provinciale di Verbania. Nessuna persona è rimasta coinvolta ma è stato tanto il pericolo corso nel centro storico per la presenza di abitazioni molto vicine le une alle altre.

I rilievi sono ancora in corso ma parrebbe che l’origine del rogo sia partito dalla canna fumaria, forse per il malfunziomanento di una stufa o di un camino.