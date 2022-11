Ecco le iniziative per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne

Anche sul nostro territorio sono numerose le iniziative in occasione del 25 novembre, “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne”. L’associazione Terra Donna da sempre attiva per i diritti delle donne, ha organizzato un weekend di eventi interamente dedicati al tema della violenza sulle donne e del femminicidio, fenomeni sociali che, purtroppo, si stanno dilagando a macchia d'olio.

Oggi alle ore 17.00 presso il Centro Commerciale Ossola Outdoor Center, ci sarà l’inaugurazione della panchina rossa in collaborazione con Novacoop Ipercoop: seguirà una breve pièce teatrale a cura di Monica Rosiello. Alle ore 20.45 il Concerto Cantardonna del Coro ArsunaCanta ideato e diretto da Valentina Volontè, con letture di Stefania Zanetta, fisarmonica di Massimo Losito. Ingresso libero. Ad Omegna sarà invece attivo il punto informativo rispetto alla rete antiviolenza locale presso Shopping Center di Omegna.

Il giorno successivo, sabato 26 novembre presso il Centro Commerciale Sempione “Vogliamo contare, non essere contate” attraverso l'iniziativa “Un libro per ogni donna”, in collaborazione con il Centro Commerciale Sempione. Acquistando un libro sarà possibile fare un’offerta: i fondi raccolti saranno devoluti per progetti di sensibilizzazione e contrasto alla violenza sulle donne. L’iniziativa durerà per l’intera giornata, precisamente dalle ore 10.00 alle 18.00

Per il sostegno alle donne iraniane, nei giorni scorsi, la vendita di una maglietta in collaborazione con Arcigay Nuovi Colori e Teatri di pietra.

Per ulteriori informazioni: tel 3792050179 o 3467499771 oppure per ogni ulteriore dettaglio www.terradonna.org