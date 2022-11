Nati per leggere, alla biblioteca Contini la ‘Festa di storie’

In occasione della settimana nazionale di Nati per leggere, sabato prossimo, 26 novembre, alle ore 10.30, alla Biblioteca Contini di Domodossola è Festa di storie con i volontari di Nati per leggere pronti ad accogliervi con le loro letture, diventate ormai un appuntamento irrinunciabile per i tanti affezionati piccoli lettori.

Come sempre, le letture scelte assicureranno di passare momenti di spensieratezza e divertimento, unendo al piacere di ascoltare le storie pensate apposta per i bambini quello dello stare assieme e facendo in modo che per i piccoli partecipanti il libro diventi sempre più un compagno e un amico fidato capace di accompagnarli nella crescita.

L’età consigliata è dai 3 ai 6 anni.

Per partecipare è necessario prenotare fino ad esaurimento dei posti disponibili telefonando in biblioteca al numero 0324/242232, oppure scrivendo via mail a biblioteca@comune.domodossola.vb.it.

Per qualunque ulteriore informazione si può contattare direttamente la biblioteca al numero 0324/242232.