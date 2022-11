Volley, ancora una sconfitta per lo Studio Immobiliare Vco

Dopo il match incredibile di domenica 20 novembre in casa contro Acqui Terme perso al tie-break 15 a 17, dopo essere stati in vantaggio 14 a 9, i domesi dello Studio Immobiliare VCO Domo subiscono un’altra rimonta dal 2 a 0 di vantaggio al 2 a 3 finale per gli avversari. Questa volta ad avere la meglio è stato il Volley Novara, squadra che ad inizio stagione doveva puntare ad una posizione di classifica medio-alta, ma che attualmente si trova invischiato nelle zone basse insieme ad Acqui Terme, Santhià, Parella e appunto Domo. I domesi arrivavano contati al match di Novara, con tante, tantissime assenze pesanti tra infortuni e problemi di lavoro. Su tutte il macigno dell’assenza di Traversi, infortunatosi proprio domenica 20 nel match contro Acqui Terme.

Nonostante questo, però, Domodossola ha approcciato la gara in maniera impeccabile ed ha messo immediatamente pressione ai padroni di casa giocando un’ottima pallavolo, soprattutto nella fase di battuta e difesa. Nei primi due set la squadra di De Vito si porta meritatamente in vantaggio 0 a 2 con parziali di 22 a 25 e 23 a 25. I domesi partono molto bene anche nel terzo set: in questo parziale le due squadre si fronteggiano punto su punto fino al 21 pari. Domo avrebbe la palla del 21 a 22, ma spreca il contrattacco con un errore banale. Sul 22 a 21 è poi Novara a chiudere 25 a 21, riaprendo così la partita. A questo punto le certezze in casa Domo svaniscono e si sciolgono come neve al sole. Gli ossolani, che attualmente non stanno attraversando certo un gran periodo, iniziano a perdere sicurezza e spavalderia lasciando gioco facile agli avversari. Si parte subito con un break di 6 a 0 per Novara, che poi chiude addirittura 25 a 14.

Si va così al quinto set: Domodossola dà subito l’impressione di non essere riuscita a resettare la sconfitta dei due set precedenti e soprattutto a cancellare i fantasmi della settimana prima ed infatti anche il quinto set parte con l’inerzia del precedente e cioè con Novara avanti subito 5 a 0. In questo caso gli ossolani tentano una rimonta e si rifanno sotto 6 a 8 al cambio campo, ma purtroppo questo non basta. I gaudenziani chiudono 15 a 10 grazie ad un errore grossolano dei domesi.

Un vero peccato per come si era messa la partita nei primi due set, con un Domo che sembrava, nonostante tutto, nettamente superiore. Questa però è la pallavolo ed attualmente i domesi sono troppo condizionati in parte da una buona dose di sfortuna ed in parte da poche sicurezze mentali. Tuttavia sabato si è ottenuto un punto che potrebbe risultare importante alla fine della stagione e quindi bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno.

Si torna in campo domenica 4 dicembre per un altro scontro diretto contro Santhià. Il momento non è dei migliori, ma lo Studio Immobiliare VCO Domo deve cercare in tutti i modi di fare il meglio possibile ed ottenere almeno un’altra vittoria prima della fine del girone di andata. Appuntamento quindi al Palaraccagni alle ore 18.00 domenica 4 dicembre.