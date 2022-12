In consiglio comunale un minuto di silenzio per le vittime dell'alluvione di Ischia. VIDEO

In apertura del consiglio comunale di Domodossola, ieri sera, è stato osservato un minuto di silenzio per onorare la memoria delle otto vittime dell'alluvione di Ischia e di preghiera per i 4 dispersi.

“Anche il nostro territorio – ha ricordato il presidente del consiglio Marco Bossi esprimendo cordoglio per le vittime e vicinanza agli abitanti di Casamicciola - ha più volte conosciuto questo dramma e non possiamo quindi non sentirci solidali con la comunità di Ischia poiché in noi e nella nostra gente ancora sono vivi i ricordi di tragedie simili. Non vogliamo questa sera entrare nel merito di possibili responsabilità o di strumentalizzazioni che, come spesso accade, si innescano sistematicamente in queste circostanze. Ci sarà il tempo e ci saranno i luoghi preposti per questo. Oggi è il tempo del cordoglio e della riflessione".

Quindi il consiglio è passato alla trattazione dei sei i punti all'ordine del giorno tra questi una variazione al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022-2023-2024, la nomina dei Revisori del Conto dell'Azienda Speciale Farmacia Comunale; risultano eletti i professionisti Roberto Previdi di Domodossola, Fulvio Tinelli di Grignasco e Eraldo Arzuffi di Crevoladossola.

C'è stata poi una revisione della Commissione per la formazione e l'aggiornamento degli albi dei Giudici popolari con la sostituzione di un componente a seguito delle dimissioni del consigliere di Domodomani Gabriele Ricci. A lui subentra Ettore Ventrella del Pd. La commissione è quindi ora composta dal sindaco Lucio Pizzi e dai consiglieri Domenico Capristo ed Ettore Ventrella.

È stata votata all'unanimità la convenzione di cooperazione regolante i rapporti tra gli Enti Locali rientranti nell'Ambito Territoriale Ottimale "Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese" per l'organizzazione del servizio idrico integrato. E sempre voto all'unanimità per l'ordine del giorno di sostegno alle iniziative di Coldiretti contro il cibo sintetico.