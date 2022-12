Finalmente è arrivata la tanto attesa neve sulle montagne dell'Ossola

È finalmente arrivata la neve sulle montagne dell'Ossola. La coltre bianca è scesa a quote relativamente basse e le precipitazioni proseguiranno anche nelle prossime ore, consentendo l'apertura degli impianti sciistici del territorio.

A fare il punto della neve caduta in queste ore è Meteo Live Vco, che segnalava a metà mattinata 30 cm in alta Val Formazza, 35 cm a San Domenico, 30 cm a Cheggio, 30 cm a Macugnaga e 70 cm al Monte Moro.



Nei video il risveglio alla Piana di Vigezzo foto e video tratta dalla pagina Facebook Santa Maria Maggiore Turismo e fiocchi di neve al Lusentino, dalla pagina Fb di Domobianca365.

Grazie a questa precipitazione al momento è confermata l'apertura della Piana di Vigezzo per il ponte dell'Immacolata. Da confermare, ma praticamente certa l'apertura il 6 dicembre di San Domenico e il 7 dicembre del Belvedere a Macugnaga. Per il Monte Moro si lavora per riaprire la funivia durante le festività natalizie. A Domobianca365 si deciderà nelle prossime ore una data di apertura dopo aver valutato le condizioni della neve che sta cadendo in queste ore.